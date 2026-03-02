דובר צה"ל לשעבר לבן של נסראללה: "אתמול גרמתם להרס לבנון"

אחרי שג'ואד נסראללה, בנו של חסן נסראללה, טען כי המתקפה של חיזבאללה על ישראל הייתה "זכות לגיטימית", דובר צה"ל בערבית לשעבר אביחי אדרעי תקף בתגובה: "אתם תישאו באחריות ותבואו בחשבון על כל מעשה טרור שביצעתם"

דובר צה"ל בערבית לשעבר, אביחי אדרעי, הגיב היום (שני) לפוסט של ג'ואד נסראללה, בנו של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה, שטען כי המתקפה של חיזבאללה על ישראל הלילה הייתה "זכות לגיטימית".

"זו תגובתי ליצור הזה שטוען שהוא בצד לבנון, אך במציאות הוא אחד משכירי החרב של משטר המולות בלבנון" כתב אדרעי. "ראשית כל, אתם ארגון טרור בוגדני; הציתתם מלחמות. מי שידיו מגואלות בדם אינו רשאי להצדיק את פשעיו, ומי שרמס את החוקים ותמרן אותם אינו רשאי לדבר על צדק".

אדרעי הבהיר לנסראללה כי "אתמול גרמתם להרס לבנון, עקרתם את תושביה, והיום אתם חוזרים ללא בושה על אותו פשע. לא למען לבנון, אלא בציות מוחלט לפקודותיו של 'השומר הטיפש' בטהרן, ובשירותם של מפעיליכם במשמרות המהפכה, שכעת קורסים ונמחצים".

"המשחק נגמר" סיכם אדרעי בפנייה לבן של בכיר חיזבאללה. "אתם תישאו באחריות ותבואו בחשבון על כל מעשה טרור שביצעתם".