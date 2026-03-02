באיראן טוענים: 555 בני אדם נהרגו מתחילת המלחמה

הסהר האדום של איראן טען כי 555 בני אדם נהרגו מאז תחילת המתקפה של ישראל וארה"ב במדינה - מבלי לפרט מיהם ההרוגים או מה היו נסיבות מותם

יומיים אחרי תחילת המתקפה של ישראל וארה"ב, הסהר האדום של איראן טען היום (שני) כי 555 בני אדם נהרגו מאז תחילת המלחמה. לדבריהם, מניין ההרוגים נקבע לאחר שהותקפו 131 ערים ברחבי איראן.

עם זאת, בהודעה של הסהר האדום לא ניתן פירוט על מי הם ההרוגים או מה היו נסיבות מותם. כזכור, אמש נרשמו דיווחים על פתיחה באש מצד המשטר לעבר אזרחים שחגגו ברחובות בעקבות אישור חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי.

כזכור, אמש חיל האוויר השיג עליונות אווירית מלאה בשמי טהרן, ותקף עשרות מפקדות לחימה מרכזיות של המשטר האיראני. בין היעדים שהושמדו: מפקדות של משמרות המהפכה, מפקדות מודיעין, מתקנים של חיל האוויר של משמרות המהפכה ומפקדות של גופי ביטחון הפנים.

התקיפות כוונו למפקדות שבהן זיהה אגף המודיעין פעילות אינטנסיבית של חיילי משטר הטרור האיראני. מדובר בדרגים האחראים לניהול המערכה הנוכחית ולתכנון מתווי טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות באזור.

בין המטרות הבולטות שהותקפו היה מתחם חירום ששימש את אגף המבצעים ואגף המודיעין של המשטר. ממתחם זה פעלו הבכירים לניהול הלחימה ולבניית תמונת המצב המבצעית והמודיעינית של הצבא האיראני.