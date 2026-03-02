"זה לא נקרא להיות תקועים": ליקי יוצאת נגד הישראלים בחו"ל

מאמנת הכושר והמשפיענית ליקי, השוהה בימים אלה בקפריסין, העלתה סרטון לחשבון האינסטגרם שלה - ובו מתחה ביקורת ישירה על ישראלים שטוענים כי הם "תקועים" בחו"ל בעקבות המתקפה האיראנית.

ליקי מדגישה כי האזהרות היו ברורות מראש: דיברו על אפשרות של מתקפה איראנית ועל הסלמה ביטחונית, ובכל זאת היו מי שבחרו לעלות על מטוס. לטענתה, מי שטס למרות ההתרעות - צריך לקחת אחריות על הבחירה ולא להציג את עצמו כמי ש"נתקע" בחו"ל או כחסר אונים.

בסרטון היא אומרת: "אנחנו לא תקועים. אוקיי? אנחנו לא תקועים. הכל בסדר. להיות תקועים זה כרגע להיות בממ"ד בישראל ולישון שם 24 שעות. אנחנו לא תקועים - לא בתאילנד על החוף ולא בקפריסין בבריכה של חברים. אנחנו בחרנו לטוס כשהיה הכי 'חם' ואמרו לא לטוס, אז קודם כל זו בעיה שלנו."

"ידענו שזה מגיע"

בהמשך היא מתייחסת גם למשפיעניות שמעלות תכנים מחו"ל לצד טענות כי הן "תקועות", ומבהירה שלדבריה זה לא משהו שנפל עלינו בהפתעה - כולם ידעו שזו תקופה רגישה.

"ראיתי בנות שמעלות סרטונים עם איפור ושיער ואומרות 'אני תקועה במילאנו' ומראות את הצד הטוב שלהן - חיים, את לא תקועה. במלחמה הקודמת זה אולי היה להתקע, אבל עכשיו ידענו על זה מראש"

יש הבדל בין להיתקע באמת - לבין חופשה שהתעכבה

ליקי מדגישה כי מבחינתה, מי שנמצא בחו"ל בחופשה - לא יכול להגדיר את עצמו כ"תקוע".

עוד הוסיפה: "להיות תקוע זה להיות קצינות שכרגע תקועות בחו"ל או אנשים חולים. הילדים שלי לא ברחוב, הם אצל סבתא רינה והכל בסדר. אני עושה הכל בשביל לחזור הביתה, אבל זה לא נקרא להיות תקועה. בואו קחו אחריות על עצמכם, כמו שאני לוקחת על עצמי”.

לדבריה, אי אפשר להשוות בין מי שנמצא תחת מתקפת טילים בממ"ד לבין מי ששוהה בחופשה מעבר לים - גם אם הדרך חזרה הביתה מתעכבת.