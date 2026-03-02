לא נשארת בשקט: פנינה רוזנבלום תוציא שיר מלחמה חדש

אחרי "איפה הייתם בשביעי לעשירי" ו"איראן ביי ביי", פנינה רוזנבלום צפויה להשיק שיר מלחמה חדש - הפעם עם מסר של ניצחון, חוסן ואמונה בעם ישראל

פנינה רוזנבלום לא נשארת אדישה למציאות הביטחונית. אחרי שני שירים שעוררו לא מעט תגובות ברשת וזכו לחשיפה רחבה, רוזנבלום צפויה להשיק בימים הקרובים שיר חדש - הפעם עם דגש על ניצחון עם ישראל והחוסן הלאומי, על רקע ההסלמה הנוכחית והעימות הנוסף מול איראן. לפי פרסום ראשון של גיא פינס, שם השיר יהיה "שאגת הארי".

כשהמציאות הפכה לשיר

מאז תחילת המלחמה הרחיבה רוזנבלום את פעילותה הציבורית גם לעולם המוזיקה - מהלך שהפתיע לא מעט אנשים. מי שמזוהה לאורך השנים כדוגמנית, אשת עסקים ואושיית אופנה, נכנסה לעולם המוזיקה עם שירים שנגעו ישירות באירועי המלחמה.

עם שירים שנולדו מתוך האירועים עצמם. כעת היא ממשיכה באותו קו, עם יצירה חדשה ועדכנית.

פנינה רוזנבלום צילום: (צילום: מרים אלסטר / פלאש90)

מהשביעי לעשירי ועד "איראן ביי ביי"

את דרכה המוזיקלית בתקופת המלחמה פתחה עם השיר "איפה הייתם בשביעי לעשירי,, שבו העלתה שאלות נוקבות על אירועי 7 באוקטובר, לצד קריאה לאחדות ותודה ללוחמים, למשפחות ולעם ישראל. בהמשך, במהלך מבצע "עם כלביא", שחררה את "איראן ביי ביי" - שיר מחאה סאטירי ובולט, שהביע תמיכה בצה"ל ובחיל האוויר והפך לוויראלי, בין היתר בזכות קליפ צבעוני שכלל אלמנטים של בינה מלאכותית.

כעת נותר לראות כיצד יתקבל השיר החדש, אך דבר אחד כבר ברור: כך או כך, גם הפעם היא לא נשארת מחוץ לשיח.