אחרי 41 שנה לצד שלמה ארצי: המתופף מאיר ישראל הלך לעולמו

המתופף והמוזיקאי הוותיק מאיר ישראל הלך לעולמו בגיל 73, לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. ישראל, שנחשב לאחד המתופפים הבולטים והמשפיעים במוזיקה הישראלית, ליווה לאורך עשרות שנים את גדולי האמנים בארץ - ובראשם שלמה ארצי, לצדו ניגן במשך 41 השנים האחרונות.

הפרידה הכואבת של שלמה ארצי

ארצי נפרד ממנו בפוסט מרגש וכתב: "בצער אין סופי ובכאב עצום, מאיר אהובנו הלך לעולמו. מאיר ישראל שלנו, שהיה איתנו בכל ההופעות ב-41 השנים האחרונות, נפרד מאיתנו בשלווה אחרי מאבק קצר במחלה קשה. אנחנו אוהבים אותך מאיר וכואבים."

שלמה סופד למתופף מאיר ישראל. צילום: צילום מסך מתוך האינסטגרם של שלמה

יותר מארבעה עשורים על הבמות הגדולות

מאיר ישראל לא היה רק "המתופף של שלמה ארצי" - הוא היה הקצב מאחורי פס הקול הישראלי של עשרות השנים האחרונות. מהדמויות השקטות אך המשפיעות ביותר על הבמות בארץ, כזה שלא עומד בפרונט, אבל בלעדיו משהו חסר.

במשך יותר מארבעה עשורים הוא ליווה את שלמה ארצי בכל הופעה, ובמקביל ניגן עם ענקי המוזיקה הישראלית והיה שותף לרגעים שהפכו לנכסי צאן ברזל. ישראל הביא איתו שילוב נדיר של דיוק, רגש ונוכחות בימתית רגועה, והפך לסוג של עוגן - מוזיקאי של מוזיקאים. לצד עבודתו כנגן מבוקש, יצר גם בעצמו, כתב, הלחין והפיק, והוכיח שהוא הרבה מעבר למערכת התופים שמולו.