צה"ל חיסל בכיר במודיעין של חיזבאללה

צה״ל מאשר כעת כי בתקיפה מדויקת בביירות הלילה (שני), חוסל המחבל חסין מקלד ששימש כאחראי מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה.

מוקדם יותר היום פרסמנו, כי במקביל לתקיפות באיראן, צה"ל השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב בלבנון בעקבות השיגורים שנורו משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף, מפקדים בכירים מארגון הטרור חיזבאללה בביירות. במקביל חיל האוויר וחיל הים תקפו עשרות מפקדות ברחבי לבנון, ביניהן מפקדות של משטר הטרור האיראני וארגון הטרור חיזבאללה במרחב הדאחייה שבביירות.

כמו כן, חיל הים תקף אתר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לאחסון אמצעי לחימה במרחב צור שבלבנון. המפקדות שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני להעמקת הקשר עם ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ובכך איפשרו לארגוני טרור להפעיל מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל במהלך השנים ובפרט במהלך מבצע "חיצי הצפון".

מצה"ל נמסר: "ארגון הטרור חיזבאללה בחר להצטרף למשטר הטרור האיראני ומעתה יישא בתוצאות התקיפה כנגד מדינת ישראל.

"צה"ל יפעל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ובפרט בתושבי הצפון. צה"ל ערוך לתרחיש רב זירתי ולהתמודדות עם כל איום על מדינת ישראל".