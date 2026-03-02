הפנגטן מאשר רשמית: מטוסי F15 הופלו בתקרית על ידי כווית

התקרית החריגה התרחשה מוקדם יותר היום כאשר מערכות הגנה אווירית של מדינת כווית, זיהו ככל הנראה בשוגג את יעף מטוסי ה-F15 כשיגורים איראניים, ושוגרו לעברם מיירטים.

לפחות שלושה מטוסי F15 יורטו והופלו מעל השטח האווירי של כווית, כאשר ממשרד המלחמה נמסר כי "כל שישה אנשי הצוות נפלטו מהמטוס באופן בטוח, אותרו והוחזרו לחזקת ארה"ב, ונמצאים במצב רפואי יציב. ממשלת כווית לקחה אחריות על התקרית המצערת, אנו מעריכים את מאמצי הסיוע של כווית במבצע המתמשך".

בנוסף נמסר כי התקרית תחת חקירה כעת. לא מדובר בתקרית ראשונה מסוגה, במיוחד במקרה של שילובי כוחות רבים, אירועי הפלת מטוסים ידידותיים התרחשו רבות גם במהלך הפלישה לעיראק, וגם במלחמה בעזה ובלבנון על פי דיווחים הופלו כלי טיס לא מאוישים של צה"ל על ידי כוחות צה"ל במספר תקריות.