נערכים להרחבת הלחימה: רכבת אווירית של חימושים נחתה בארץ

משרד הביטחון החל בהפעלת רכבת אווירית וימית של ציוד צבאי וחימושים עבור צה"ל, כחלק מההיערכות להמשך מבצע "שאגת הארי" והאפשרות להתרחבות הלחימה לזירות נוספות.

ביממה האחרונה נחתו בישראל מטוסי מטען ראשונים שנשאו חימושים וציוד צבאי מסוגים שונים. במשרד הביטחון ציינו כי המבצע נועד להבטיח את המשך רציפות התפקוד של צה"ל ואת אורך הנשימה המבצעי של מערכת הביטחון בתקופה הקרובה.





צילום: דוברות משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הגדירו את הבטחת אורך הנשימה המבצעי של צה"ל ואת רציפות התפקוד של המערכת הביטחונית בראש סדר העדיפויות.

מבצע השינוע מתבצע בשיתוף מספר גופים, בהם מנהל הרכש הביטחוני במשרד הביטחון באמצעות יחידת הממונה על השינוע הביטחוני הבינלאומי, משלחות הרכש של המשרד בארצות הברית ובגרמניה, אגף התכנון ובניין הכוח בצה"ל, רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית.

על פי משרד הביטחון, היקף השינוע צפוי להתעצם בימים הקרובים, במסגרת ההיערכות להמשך הלחימה ולהרחבת המענה הלוגיסטי לצורכי צה"ל.