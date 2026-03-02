תיעוד: חיל האוויר מחסל חיילים מהצבא האיראני

דובר צה"ל מפרסם כעת (שני) כי במהלך התקיפות של חיל האוויר באיראן, חוסלו חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני.

דובר צה"ל

במסגרת הפעילות אותרו החיילים שניסו להפעיל מערכות הגנה נגד כוחות צה"ל. עם הגילוי כלי טיס של חיל האוויר תקפו וסיכלו את חוליית החיילים. חיל האוויר ממשיך בתקיפות של אתרים של מערכי האש ומשגרי טילים בליסטים איראניים על מנת למנוע פגיעה בביטחון ישראל ותושביה.

אמש (ראשון) תקף צה"ל עשרות מפקדות לחימה מרכזיות של המשטר האיראני. בין היעדים שהושמדו: מפקדות של משמרות המהפכה, מפקדות מודיעין, מתקנים של חיל האוויר של משמרות המהפכה ומפקדות של גופי ביטחון הפנים.

אחת המטרות הבולטות אמש היה מתחם חירום ששימש את אגף המבצעים ואגף המודיעין של המשטר. על פי צה"ל ממתחם זה הם פעלו לניהול הלחימה ולבניית תמונת המצב המבצעית והמודיעינית של הצבא האיראני.



