נווטת הקרב רס"ן ש': "הכול מתכנס לדבר אחד - להגן על הבית"

טייסות ונווטות לוקחות חלק בתקיפות בשמי איראן במהלך המבצע ההיסטורי. אחת מהן מספרת כי הן נערכו לכך זמן רב: "שעות של אימונים ותדריכים. מאחוריי עומדים מאות אנשים שעובדים בדייקנות ובמסירות"

כ-30 לוחמות צוות אוויר, ביניהן טייסות ונווטות לוקחות חלק בתקיפות בשמי איראן במבצע ״שאגת הארי״. תפקידן חשוב ביותר, והמבצע לא היה יכול להתנהל בלעדיהן.

מדבריה של נווטת קרב, רס״ן ש׳: ״נערכנו למבצע הזה זמן רב, שעות של אימונים ותדריכים. ברגע שאנחנו ממריאים הכול מתכנס לדבר אחד, להגן על הבית שלנו. זו המשימה, וזו גם תחושת האחריות שמלווה אותי בכל שנייה באוויר".

"אני יודעת שמאחוריי עומדים מאות אנשי תכנון שליטה ובקרה, טכנאים וטכנאיות, אנשי מודיעין וצוותי קרקע שעובדים בדייקנות ובמסירות כדי לאפשר לנו לבצע את המשימה בצורה המקצועית והבטוחה ביותר״, היא מסכמת.