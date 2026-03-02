"ושכולם יהיו בריאים": קווין רובין מלמד את בנו לומר "שמע ישראל"

השחקן, המנחה ויוצר התוכן קווין רובין שיתף בסטורי שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו רגע משפחתי אישי, בו הוא מלמד את בנו קיי, בן השלוש וחצי, לומר "שמע ישראל".

מתוך עמוד האינסטגרם של קווין

בסרטון נראה רובין לצד בנו ומקריא לו את מילות התפילה, כאשר קיי חוזר אחריו. התיעוד קצר ופשוט - אב ובנו ברגע של לימוד והעברת מסורת.

"שכולם יהיו בריאים"

לאחר אמירת "שמע ישראל", רובין ממשיך ומלמד את בנו להוסיף ברכה קצרה, ולבקש בתפילה שכולם יהיו בריאים. קיי חוזר על הדברים בהכוונת אביו, והרגע כולו מתועד ומשותף עם העוקבים.

מפתיע: קווין רובין ודניאלה העניקו לבנם שם מקורי במיוחד צילום: (צילום: רפי דלויה)

חלק ממגמה רחבה יותר

הסרטון מצטרף לתופעה רחבה יותר, במסגרתה מפורסמים, יוצרי תוכן, שחקנים וזמרים משתפים ברשת רגעים של קרבה לאמונה וליהדות. מעבר לשיתוף עצמו, יש מי שרואים בכך חיזוק עבור עוקבים רבים, במיוחד צעירים, שנחשפים לדוגמה אישית של חיבור למסורת, תפילה וערכים דרך דמויות אהובות ומוערכות.