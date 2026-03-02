זעזוע לכלכלה העולמית: קטאר וסעודיה מקפיאות הפקת נפט וגז

החברה הממשלתית של קטאר לתעשיית הפקת הגז הלאומית הודיעה על הקפאה מלאה של פעילות הפקת האנרגיה בעקבות בתקיפות האיראניות, גם סעודיה הודיעה על הקפאה חלקית

במה שצפוי להפוך לזעזוע משמעותי בשוק האנרגיה, והכלכלה העולמית, קטאר וסעודיה מודיעות על הקפאה דרמטית של חברות הפקת האנרגיה הלאומיות.

החברה הממשלתית של קטאר המנהלת את תחום הפקת האנרגיה הלאומי משדות הגז והנפט במדינה, הודיעה על הקפאה מלאה של פעילות הכרייה והפקת גז ונפט כתוצאה מהתקיפות האיראניות, גם חברת הנפט הלאומית הסעודית ARAMCO, הודיע על הקפאה דומה, אך עד כה חלקית בלבד. מחירי הנפט עולים כעת בקרוב לעשרה אחוזים וצפויים לעלות יותר בהמשך.

לאחר שבמהלך היממה האחרונה, בוצעו תקיפות איראניות כנגד תשתיות ייצור האנרגיה של מדינות רבות במפרץ, עם דגש מיוחד על קטאר אשר ספגה נזקים לתשתיות הפסקת הגז, וסעודיה, אשר ספגה נזקים לתשתיות חברת ARAMCO, חברת הפקת הנפט הלאומית של סעודיה, שתי המדינות מודיעות כעת על הקפאה של פעילות החברות.

מוקדם יותר היום, כלי טיס איראני מתאבד פגע בשדה הפקה הנפט מהגדולים במזרח התיכון, שדה ראס טאנורה בצפון מזרח סעודיה, הפגיעה הציתה שריפה במקום וגרמה לפינוי השדה כולו. בנוסף לכך, מספר איומים אווירים הביאו גם את קטאר להקפאת הפעילות האנרגטית.

מחירי הנפט בעולם עלו עד כה ב-8 אחוזים לפחות, וצפויים לעלות בנוסף בעקבות הודעות אלה.



