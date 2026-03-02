הערכה בישראל: זה הזמן שתימשך המלחמה עם איראן

נציגי צה"ל עדכנו היום את חברי ועדת חוץ וביטחון על הזמן המשוער למבצע הצבאי באיראן. כל הפרטים

על רקע היממה השלישית למערכה באיראן, נציגי צה"ל הבהירו היום (שני) לחברי ועדת חוץ וביטחון כי המלחמה עם איראן - תיקח יותר משבוע.

בצבא מסבירים: כדי לעמוד בכל מטרות המלחמה - יש צורך "ביותר מכמה מים" והמערכה אינה מוגבלת בזמן.

"המערכה תיקח זמן. מעריכים שכמה שבועות, זה יהיה יותר ארוך ממבצע עם כלביא", מסרו.

מוקדם יותר היום פרסמנו, כי במקביל לתקיפות באיראן, צה"ל השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב בלבנון בעקבות השיגורים שנורו משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף, מפקדים בכירים מארגון הטרור חיזבאללה בביירות. במקביל חיל האוויר וחיל הים תקפו עשרות מפקדות ברחבי לבנון, ביניהן מפקדות של משטר הטרור האיראני וארגון הטרור חיזבאללה במרחב הדאחייה שבביירות.







