מצב החירום במערכת המשפט הוארך: פעילות במתכונת מצומצמת

העתירה על ועדת החקירה: זאת תשובה המדינה לבג"ץ

מצב החירום במערכת המשפט הוארך עד יום חמישי, ובתי המשפט ממשיכים לפעול במתכונת מצומצמת. במסגרת זו מתקיימים רק הליכים דחופים, דיוני הרכבים בעליון בוטלו, וחלק מהדיונים מתקיימים בבתי משפט שהוגדרו כ"בתי משפט ברזל"

שר המשפטים האריך היום (שני) את מצב החירום בבתי המשפט, בבתי הדין לעבודה ובלשכות ההוצאה לפועל עד יום חמישי. בהתאם להחלטה, מערכת המשפט ממשיכה לפעול במתכונת מצומצמת ובה מתקיימים הליכים דחופים בלבד.

על פי הודעת הרשות השופטת, בתי המשפט פועלים במתכונת חירום שבמסגרתה מרבית הדיונים שאינם דחופים נדחים למועד אחר. בבית המשפט העליון בוטלו דיוני הרכבים, בהם גם הדיון שתוכנן בחוק הגיוס, ובמקומם מתקיימים מספר מצומצם של דיונים בפני שופט יחיד.

ברחבי הארץ מתקיימים הדיונים בבתי משפט שהוגדרו כ"בתי משפט ברזל". במחוז תל אביב פועלים בית המשפט המחוזי בהיכל ויצמן בתל אביב, בית משפט השלום בבת ים ובית המשפט לענייני משפחה מהיכל ויצמן.

במחוז ירושלים פועל בית המשפט המחוזי מתוך היכל בית המשפט העליון, ואילו בתי המשפט לתעבורה ולמשפחה בעיר פועלים מבית הדפוס, המכונה גם בית השנהב. בתי המשפט המחוזיים בלוד, בבאר שבע, בנצרת ובחיפה פועלים מהיכלי המשפט בערים אלו.

במחוז מרכז פועלים בתי משפט השלום בראשון לציון ובפתח תקוה ברחוב גיסין. במחוז הדרום פועלים בתי משפט השלום בבאר שבע, באילת ובאשקלון. במחוז הצפון פועלים בתי משפט השלום בנצרת ובטבריה, ובמחוז חיפה פועלים בתי משפט השלום בחיפה ובחדרה. גם בתי הדין לעבודה פועלים במתכונת חירום.

בנוסף, שר המשפטים יריב לוין חתם על הכרזה המאפשרת לקיים בתקופת החירום דיוני עצורים באמצעות היוועדות חזותית. במערכת המשפט ציינו כי ההנחיות עשויות להשתנות בהתאם להתפתחויות ולהארכת מצב החירום הכללי.