חריג: ספרד מגרשת כוחות אמריקאים בעקבות התקיפה באיראן

במהלך דרמטי וחריג, ממשלת ספרד, אשר נחשבת בת ברית של ארצות הברית כחלק מברית נאט"ו, מגרשת את כוחות צבא ארה"ב מהמדינה בעקבות התקיפה באיראן

ממשלת ספרד, הנחשבת לאחת ממשלות השמאל הקיצוניות ביותר באירופה, הודיעה על גירוש של כוחות אמריקאים מבסיסי נאט"ו ובסיסים אמריקאים בשטח המדינה, זאת בעקבות המתקפה על איראן.

במהלך קיצוני ושנוי במחלוקת במיוחד בתוך אירופה, ממשלת ספרד הודיעה על גירוש הכוחות האמריקאים מהמדינה בעקבות המתקפה הצבאית האמריקאית-ישראלית על איראן. מהממשלה נמסר כי "ספרד לא תאפשר שימוש בבסיסיה הצבאיים, המופעלים במשותף עם ארה"ב אך תחת ריבונות ספרד, לתקיפות על איראן".

כאשר על פי מספר דיווחים בספרד ובעולם, לפחות 15 מטוסי F15 אמריקאים נאלצו לעזוב את בסיסיהם בדרום ספרד, ולעבור לבסיסים אחרים באירופה, בעקבות ההגליה הספרדית.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, גינה בחריפות את הפעולה הצבאית כנגד איראן וכינה אותה "תקופנות חד צדדית של ארה"ב וישראל שעלולה להוביל למלחמה כוללת".



