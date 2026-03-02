קורע לב: 3 אחים נרצחו מנפילת הטיל בבית שמש

הותרו לפרסום שמותיהם של כל 9 ההרוגים באסון בבית שמש, מפגיעה ישירה של טיל איראני

הותרו לפרסום 3 שמות מנרצחי פגיעת הטיל בבית שמש: יעקב ביטון ז"ל (16), אביגיל ביטון ז"ל (15) ושרה ביטון ז"ל (13)

ביממה האחרונה פורסמו שמותיהם של 6 נרצחים נוספים: ברוריה גלוריה כהן ז"ל, יוסי כהן ז"ל, גבריאל רווח ז"ל, שרה אלימלך ז"ל, בתה רונית אלימלך ז"ל ואורן כץ ז"ל.

כזכור, הטיל פגע ישירות במרחב מוגן תת-קרקעי, ובבדיקות הראשוניות עלה כי מנוע הטיל חדר אל תוך המקלט שמתחת למבנה בית הכנסת. כתוצאה מהפריצה נהרגו בין שלושה לחמישה אזרחים ששהו בו. בסמוך למקום שהו אזרחים נוספים בתוך ממ"ד, וגם שם נהרגו כמה בני אדם , על פי ההערכות ארבעה. נפגעים נוספים בזירה, כך מסתמן, לא שהו במרחבים מוגנים בעת הפגיעה.

בפיקוד העורף ובמערך הכבאות בוחנים אם המרחב המוגן שנפגע עמד בתקנים והאם אירעה פרצת מיגון. על פי בדיקה ראשונית, מדובר ב"פריצת מיגון" שנגרמה מעוצמת הפגיעה הישירה של טיל כבד במיוחד. כן נבחנת האפשרות כי דלת המרחב לא הייתה סגורה באופן תקני, אך גורמים המעורים בתחקיר מעריכים כי גם אם הייתה נסגרת, ספק אם התוצאה הייתה משתנה.

הזירה נראתה קשה מאוד, עם הרס רב ועשרות פצועים. מפכ"ל המשטרה דני לוי הגיע לזירה יחד עם כוחות משטרה רבים.