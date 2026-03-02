שר המלחמה האמריקאי בהצהרה מיוחדת: "המבצע הקטלני בהיסטוריה"

מזכיר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת', מקיים הצהרה מיוחדת יחד עם הפיקוד הבכיר של צבא ארה"ב, בדבריו שיבח מזכיר המלחמה הגסת' את ביצועי הלוחמים האמריקאים, ואת שיתופי הפעולה עם ישראל, הגסת' ציין כי מדובר ב"מבצע התקיפה האווירי הקטלני והמדויק ביותר בהיסטוריה".

המזכיר הגסת' פתח את דבריו ושיבח את צבא ארצות הברית ואת לוחמיו: "אני רוצה להביע את הערכתי אל הלוחמים בשטח, אל המפקדים, ואל כל מי שמסייע, אל ההנהגה שלקחה את הצעד הזה, אתם הטובים ביותר שיכולנו לבקש, אתם עושים עבודה פנטסטית", שיבח הגסת'.

בקשר לאיראן הודיע: "לפני יומיים, בהוראתו של הנשיא דונלד טראמפ, משרד המלחמה פתח במבצע "זעם אפי", המתקפה האווירית המדויקת, הקטלנית, והמורכבת ביותר בהיסטוריה. במשך 47 שנה המשטר הקיצוני והאלים בטהראן ניהל מלחמה חד צדדית עם אמריקה, הם לא עשו זאת בגלוי, הם עשו את זה דרך פגיעה בדם אזרחינו, רכבים ממולכדים בביירות, טילים על ספינותינו, רצח של שגרירינו, מטעני צד נגד חיילינו בעיראק ואפגניסטן, הכל במימון איראן ומשמרות המהפכה, ארגונים של רוצחים".

הגסת' קבע בנחרצות: "אנחנו לא התחלנו את המלחמה הזו, אבל בהנהגת הנשיא טראמפ, אנחנו מסיימים אותה, הפגיעות שלהם נגד אמריקאים, הביאו את המחיר על ראשו של האייתולה וכת המוות סביבו".

"האנשים האלה לא הבינו את המסר של הנשיא טראמפ קודם, אז נוודא שיבינו עכשיו: 'אם אתם תפגעו או תאיימו על אמריקאים או אמריקה, אנחנו נצוד אתכם, ללא רחמים, ללא התנצלויות, ללא משא ומתן, ואנחנו נהרוג אתכם". הזהיר מזכיר ההגנה.

הגסת' הוסיף והודיע: "כנראה שהעולם לא הבין את המסר, אז שיהיה ברור, הנשיא לא מוכן לקבל משטרים הזויים המאמינים בתפיסות אסלאמיות רדיקליות של אחרית הימים, והוא לא מוכן שיהיה להם נשק גרעיני. בזמן האחרון איראן ניסתה לבנות מגן קונבנציונלי סביב תוכנית הגרעין שלה, אלפי טילים וכלי טיס, שירתיעו פגיעה ויאפשרו סחיטה עולמית, איראן רצתה להחזיק אקדח לראש שלנו עד שתגיע לפצצה גרעינית, אבל בסוף המשטר שקרא 'מוות לאמריקה, מוות לישראל' זכה למוות מאמריקה וישראל".

"זו לא מלחמת שינוי משטר, אבל המשטר בהחלט הולך ומשתנה, האיראנים הסירו את כל המסכות, הם משגרים טילים וכלי טיס לכל כיוון, ללא הבחנה על דירות, מלונות ואזרחי המדינות השכנות להם, אסטרטגיות של מחבלים פחדנים, ממשטר שבמשך עשורים התנהל כאוסף של מחבלים פחדנים".

"ההנהגה האיראנית לא בנתה כלום, לא תרמה כלום לאזור, רק ארגוני טרור, רק טילים, רק כלי טיס מתאבדים ומפעלי גרעין מתחת לקרקע, גרעין למטרות שלום לא צריך להיקבר מתחת להרים".

לבסוף, גם שיבח הגסת' את שיתוף הפעולה ההדוק עם ישראל: "מדובר בבעלת ברית בעל יכולות, בעלת ברית אמיתית עם מוכנות לפעול. לא כמו בעלות הברית המסורתיות שמייבבות וקוראות להפסיק את המלחמה".

גם ראש המטה הכללי של ארה"ב הצטרף להצהרת הגסת' והסביר: "זה לא מבצע של לילה אחד. ייקח זמן להשיג את המטרות שהצבנו. במשך חודש תגברנו את הכוחות באזור וממשיכים לתגבר את הכוחות במזרח התיכון. עוד כוחות יגיעו היום, וכפי שאמר הנשיא, המבצע יימשך ככל שידרש".







