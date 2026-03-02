במהלך האזעקות: תינוק בן חודש וחצי נפטר במקלט

תינוק כבן חודש וחצי איבד את הכרתו במקלט במהלך אזעקות בקריית אונו. כוחות ההצלה ביצעו בו החייאה ממושכת והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם נקבע מותו. מתנדבי זק״א הוזעקו לטפל באירוע

תינוק כבן חודש וחצי איבד את הכרתו במהלך אזעקות שנשמעו באזור המרכז, בעת ששהה עם אמו במקלט בעיר קריית אונו. כוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם נקבע מותו.

מתנדבי זק״א הוזעקו לטפל באירוע. נתי צישינסקי, מתנדב זק״א שטיפל בזירה, סיפר: "מוקד זק"א הזניק אותי לטפל באירוע מורכב בקריית אונו. מדובר בתינוק כבן חודש וחצי שאמו הורידה אותו למקלט במהלך האזעקה, ובתוך המקלט לבו הפסיק לפעום. כוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר, שם לצערנו נקבע מותו".

לדבריו, מתנדבי זק"א נוספים פועלים במקום ומסייעים בטיפול בכבוד המת.