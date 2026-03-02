כ"ץ: "קאסם יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי מסיים כמו חמינאי"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בבור חיל האוויר ואיים שוב על חיזבאללה: "נעים קאסם יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי, מסיים כמו חמינאי, בתחתית הגיהינום"

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים כעת (שני) הערכת מצב בבור חיל האוויר, ביחד עם סגן הרמטכ"ל תמיר ידעי, מפקד חיל האוויר תומר בר, ראש אמ"ן שלומי בינדר, תת-אלוף עומר טישלר, מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם, מזכ"צ שהב"ט גיא מרקיזנו, ובכירים נוספים.

"באתי לבור חיל האוויר כדי להתרשם מקרוב מהמקום שבו מופעל המאמץ המרכזי בהכרעה ובנטרול איומי איראן, גם בירי אל עבר ישראל וגם בפגיעה בכל תשתיות המשטר האיראני, על מנת לאפשר לעם האיראני לקחת את גורלו בידו ולסלק את השלטון הזה ולהחליף אותו לטובת העם" אמר כ"ץ.

אלעד מלכה, משרד הביטחון

עוד פנה למפקד החיל: "אני מאוד מתרשם מהיכולות, כמו כולם, ואני רוצה באמת לברך אותך ביחד עם כל העוסקים במלאכה, ביחד עם הטייסים, אנשי צוות הקרקע וכל מי שרתומים סביב השעון למהלך הגדול הזה בהפעלת מערך כלי הטיס, היקף הפגיעות, הדיוק, השמדת היכולות ואכן המטרה היא להמשיך בפעילות".

"השילוב עם השותף האמריקני הוא גם כן חסר תקדים" הוסיף כ"ץ. "אני חושב ששני כוחות האוויר הטובים ביותר בעולם שעובדים יחד, עם כוחות אחרים וגם מביאים תוצאות בלתי רגילות ואני בהחלט צופה שהפעילות הזאת תימשך עד להשגת כל המטרות".

נטע דבח, משרד הביטחון

בהמשך השר התייחס להצטרפות חיזבאללה למלחמה עם הירי: "אנחנו בהחלט נוודא שהחיזבאללה ישלם מחיר כבד על כל מה שהוא עשה, על הירי לעבר ישראל. אנחנו לא נחזור לכללים שלפני 7 באוקטובר, לא נאפשר חילופי ירי. אנחנו נפגע בחיזבאללה באופן קשה ונעים קאסם, יושב ראש ארגון הטרור חיזבאללה, יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי - מסיים כמו חמינאי - בתחתית הגיהינום ביחד עם כל מסוכלי ציר הרשע".

בסיכום דבריו כ"ץ ציין כי "אני סומך על חיל האוויר בתור המרכיב המרכזי, שיידע לעשות את שני הדברים - גם לפגוע בחיזבאללה וגם להמשיך בתקיפה העוצמתית מול איראן כדי להשיג את יעדי המבצע הזה".