המוסד לאיראנים: כל תמונה מקרבת אותנו למטרה של הפלת השלטון

המוסד פרסם שתי פניות נפרדות לאזרחי איראן ולנשות המדינה, קרא להם להמשיך לשלוח תמונות וסרטונים מהשטח, והדגיש כי הם חלק מרכזי בעתיד החדש של איראן.

המוסד פרסם היום (שני) שתי פניות נפרדות המיועדות לאזרחי איראן. בפנייה הראשונה פנה לגברים באיראן, ובפנייה נוספת ייעד מסר מיוחד לנשות המדינה.

בפנייה הראשונה נאמר: "אנשי איראן האמיצים, אנו נעים בנחישות לקראת הפלת המשטר. המרכיבים העיקריים של הדיכוי חוסלו ואחרים נמלטים בפחד". עוד נכתב כי הארגון מעריך את אלפי התמונות והסרטונים שנשלחו מהשטח, וקרא להמשיך לשלוח תיעודים גם אם יהיו שיבושים באינטרנט. "אתם שותפים מרכזיים ואמיתיים בעתיד החדש של איראן. אנחנו איתכם".

בפנייה השנייה פנה המוסד לנשות איראן בלבד. במסר נכתב: "הנשים האמיצות של איראן, אנו אסירות תודה ומעריכות את הסרטונים והתמונות שאתן שולחות לנו. כל תמונה של סמלי המשטר מותקפים מקרבת אותנו למטרה שלנו. אתן ראויות לחופש ולשוויון".