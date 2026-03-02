כ-300 תושבי בית שמש פונו לבתי מלון

אירוע הנפילה אמש בבית שמש הביא למותם של 9 תושבים ופצועים רבים שפונו לבתי החולים, בנוסף נעשה פינוי של כ-300 תושבים לבתי מלון בירושלים שם נקלטו על ידי צוותים מקצועיים

בעקבות נפילת הטיל במקלט בבית שמש, נהרגו אמש (ראשון) 9 תושבים כאשר 5 משמותיהם הותרו לפרסום, וכ-300 מתושבי העיר פונו לבתי מלון בירושלים.

בפעילות משותפת של עיריית בית שמש וירושלים יחד עם הצוותים המקצועיים פונו התושבים לבתי המלון שם הם מלווים על ידי עובדים סוציאליים, עובדים קהילתיים, פסיכולוגים ועובדי נוער. הצוותים מעניקים למפונים מענה ראשוני הכולל מזון, ציוד בסיסי ותמיכה רגשית.

על פי הנתונים מאות דירות נפגעו מפגיעות הדף בדרגות שונות, בעיקר נזקי חלונות ותריסים. בין הדירות שניזוקו גם עשרות דירות דיור ציבורי שבאחריות משרד הבינוי והשיכון, והטיפול בהן מתבצע באופן ישיר באמצעות גורמי המקצוע של המשרד ובשיתוף פעולה עם הרשות המקומית.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "במהלך השנתיים האחרונות אירחה ירושלים עשרות אלפי מפונים מכל רחבי הארץ, ואנו ערוכים לעשות זאת גם הפעם. אנו עומדים לרשות עיריית בית שמש ותושביה בכל שיידרש ומעמידים לטובתם את מלוא השירותים שניתן להציע. זהו ביטוי לערבות ההדדית ולרוח הירושלמית, ואנו מחבקים בחום ובאהבה כל תושב שמגיע להתארח בעירנו. אני מבקש לחזק את ידיהם של עובדי עיריית בית שמש ואת העומד בראשה, שמואל גרינברג".

ראש העיר בית שמש, שמואל גרינברג: "ברגעים הקשים שעוברים על תושבי בית שמש, הערבות ההדדית מקבלת משמעות עמוקה במיוחד. אני מודה לראש העיר משה ליאון ולעובדי עיריית ירושלים על ההתגייסות המיידית, הרגישות והמקצועיות. הסיוע שאתם מעניקים לתושבינו מאפשר לנו להמשיך ולפעול בזירה העירונית לטיפול במשפחות ובאתרי הפגיעה. בשם תושבי בית שמש, תודה על הלב הפתוח והיד המושטת".







