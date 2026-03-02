הותרו לפרסום שמותיהם של 2 נרצחים נוספים בבית שמש

הותרו לפרסום שמותיהם של שני נרצחים נוספים מפגיעת הטיל אמש (ראשון) בבית שמש: ברוריה גלוריה כהן ז"ל ​ויוסי כהן ז"ל (בנה של ברוריה) הלוויתם תתקיים בשעה 15:00 בבית העלמין בבית שמש.

כזכור, הטיל פגע ישירות במרחב מוגן תת-קרקעי, ובבדיקות הראשוניות עלה כי מנוע הטיל חדר אל תוך המקלט שמתחת למבנה בית הכנסת. כתוצאה מהפריצה נהרגו בין שלושה לחמישה אזרחים ששהו בו. בסמוך למקום שהו אזרחים נוספים בתוך ממ"ד, וגם שם נהרגו כמה בני אדם , על פי ההערכות ארבעה. נפגעים נוספים בזירה, כך מסתמן, לא שהו במרחבים מוגנים בעת הפגיעה.

בפיקוד העורף ובמערך הכבאות בוחנים אם המרחב המוגן שנפגע עמד בתקנים והאם אירעה פרצת מיגון. על פי בדיקה ראשונית, מדובר ב"פריצת מיגון" שנגרמה מעוצמת הפגיעה הישירה של טיל כבד במיוחד. כן נבחנת האפשרות כי דלת המרחב לא הייתה סגורה באופן תקני, אך גורמים המעורים בתחקיר מעריכים כי גם אם הייתה נסגרת, ספק אם התוצאה הייתה משתנה.