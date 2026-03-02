המופע לילדים "הנסיכה אביגיל ובית החרושת לרגשות" של תזמורת המהפכה, בניהולם האמנותי של זהר שרון ורועי אופנהיים - יצירה למספר ותזמורת, המבוססת על ספרו רב המכר של לוי, מאת ינץ לוי והמלחין אבנר דורמן – זמין להאזנה בספוטיפיי, באפליקציית עברית ובכל פלטפורמות הסטרימינג.

שיתוף פעולה בין תזמורת המהפכה וינץ לוי

זהו שיתוף פעולה בין תזמורת המהפכה, הסופר האהוב ינץ לוי ("דוד אריה", "סבא אליהו" ועוד), שאמון על הכתיבה וגם מספר ומקריין במופע המשודר בסטרימינג והמלחין הבינלאומי המוערך אבנר דורמן שהלחין מוזיקה במיוחד.

ינץ והתזמורת מספרים דרך מילים ומוזיקה אגדה סוחפת על הרגשות האנושיים הטובים והרעים, הנעימים והקשים, כשכל רגש מקבל נושא מוזיקלי נפרד בווריאציות שונות. השילוב של הסיפור ויצירה מוסיקלית מאפשר לקהל להתחבר למוזיקה הקונצרטנטית ולגלות את סודותיה וקסמיה.

היצירה מבוססת על ספרו רב המכר של לוי, "הנסיכה אביגיל ובית החרושת לרגשות" (הוצאת זמורה), זוכה פרס דבורה עומר לשנת 2024.

גיבורת הסיפור היא הנסיכה אביגיל שחיה בממלכה שבה שאבו לכולם את כל הרגשות: אביה המלך מלא היגון מרשה לממציא מר טייקונוביץ׳ לשאוב את הרגשות של כל תושבי הממלכה. כן, מר טייקונוביץ' המציא מכשיר מיוחד בשם "שואבורגש אדישי דור "6.

לאחר ששאב את כל הרגשות, מר טייקונוביץ' מקים בית חרושת ומוכר את הרגשות ששאב בפחיות לתושבי הממלכה. ואז הנסיכה אביגיל יוצאת להרפתקה מסעירה כדי להציל את המצב!

https://open.spotify.com/album/6mzHeQpZntgxEK919Vz362