צה״ל: עשרות כטב"מים יורטו מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" | צפו

חיל האוויר וחיל הים פועלים מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" ליירוט עשרות כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר שטח מדינת ישראל.
על פי הודעת צה״ל, חיל האוויר יירט במהלך הפעילות כלי טיס בלתי מאוישים בדרום ובצפון הארץ, וכן כטב״מים נוספים ששוגרו מאיראן ויורטו עוד בטרם חצו לשטח המדינה.
במקביל, גם חיל הים השתתף בפעילות ההגנה ויירט כלי טיס בלתי מאויש נוסף לפני שחצה לשטח ישראל.
בצה״ל הדגישו כי מערך ההגנה האווירית ממשיך לפעול מול האיומים. לציבור נמסר כי יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהנחיות המופצות באמצעי ההתרעה.
תגובות