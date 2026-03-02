מבזקים
צה״ל: עשרות כטב"מים יורטו מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" | צפו

צה״ל הודיע כי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" חיל האוויר וחיל הים יירטו עשרות כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר ישראל, בהם כטב״מים שיורטו בדרום ובצפון הארץ וכן כאלה ששוגרו מאיראן ויורטו עוד לפני שחצו לשטח המדינה

י"ג אדר התשפ"ו
אזעקת צבע אדום ויירוטים בצפון צילום: יירוט. ארכיון (צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

חיל האוויר וחיל הים פועלים מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" ליירוט עשרות כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר שטח מדינת ישראל.

על פי הודעת צה״ל, חיל האוויר יירט במהלך הפעילות כלי טיס בלתי מאוישים בדרום ובצפון הארץ, וכן כטב״מים נוספים ששוגרו מאיראן ויורטו עוד בטרם חצו לשטח המדינה.

צילום: דובר צה"ל

במקביל, גם חיל הים השתתף בפעילות ההגנה ויירט כלי טיס בלתי מאויש נוסף לפני שחצה לשטח ישראל.

בצה״ל הדגישו כי מערך ההגנה האווירית ממשיך לפעול מול האיומים. לציבור נמסר כי יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהנחיות המופצות באמצעי ההתרעה.

