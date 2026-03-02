מנכ"ל ארקיע: לא תהיה עליית מחירים לטיסות החילוץ

מנכ"ל חברת ארקיע יצא בהצהרה לציבור כי מחירי טיסות החילוץ לא יעלו.

החל מאמש (ראשון) החלה חברת ארקיע להפעיל את מערך טיסות החילוץ מאתונה, רומא ולרנקה לכיוון טאבה. בראיון שנתן ליואב לימור בחדשות 12, אמר מנכ"ל חברת ארקיע, עוז ברלוביץ' כי היא תוסיף עוד טיסות וכן עתידה לפתוח יעדים נוספים כמו סופיה שם קיים כרגע ריכוז ישראלים גדול.

מנכ"ל החברה התייחס לביקורת שעלתה על מחירי הטיסות שעולות בין 350 ל550 דולר ומהוות הוצאה כספית גדולה לישראלים ובמיוחד כאשר מדובר במשפחות. לדבריו עד שנתב"ג ייפתח לטיסות ישירות כרגע ארקיע היא החברה היחידה שמפעילה את הטיסות ויש לכך מחיר: עלות חכירת המטוסים של חברות זרות והפרמיות הגבוהות בעקבות הטיסות לישראל שנמצאת במצב חירום.

לטענתו המחירים אינם גבוהים וכי החברה למדה מהסבב הקודם והורידה את המחירים בחצי. כמו כן הוא התחייב כי מחירי הכרטיסים לא יעלו.

לשאלה על פתיחת הטיסות לכלל הציבור למול מתן עדיפות ללקוחות החברה הסביר כי הם נמצאים בקשר עם הלקוחות ואף מעלים קבוצות שהצליחו לאגד יחד לטיסות לטאבה. כרגע הטיסות הן לכלל הציור וברגע שייפתח נתב"ג תהיה קדימות ללקוחות החברה. כמו כן הוא הסביר שחלקם של הנוסעים אינם רוצים להגיע לטאבה.