מדינות ערב בגינוי משותף: "תקיפות איראן - הסלמה מסוכנת"

ירדן, איחוד האמירויות, בחריין, סעודיה, קטאר, וכווית פרסמו כעת (שני) הודעה משותפת יחד עם ארה"ב, בה גינו את המתקפות של איראן על מדינות ערב במפרץ הפרסי ובמזרח התיכון.

"אנו מגנים בחריפות את מתקפות הטילים והכטב"מים חסרות ההבחנה והפזיזות של איראן נגד שטחים ריבוניים ברחבי האזור, כולל בחריין, עיראק, ירדן, כווית, עומאן, קטאר, ממלכת ערב הסעודית ואיחוד האמירויות" נאמר בהודעה. "התקיפות הבלתי מוצדקות הללו כוונו לשטחים ריבוניים, סיכנו אזרחים ופגעו בתשתיות אזרחיות".

"התקיפות של איראן מהוות הסלמה מסוכנת המפרה את ריבונותן של מדינות רבות ומאיימת על היציבות האזורית" הוסיפו. "פגיעה באזרחים ובמדינות שאינן מעורבות בפעולות נגדה היא פזיזה ומערערת יציבות".

בסיכום המדינות הבהירו כי "אנו עומדים מאוחדים בהגנה על אזרחינו, על ריבונותנו ועל הטריטוריה שלנו, ואנחנו עומדים על זכותנו להגנה עצמית לנוכח התקפות אלה. אנו מאשרים מחדש את מחויבותנו לביטחון האזורי, ומשבחים את שיתוף הפעולה היעיל בתחום ההגנה האווירית וההגנה מפני טילים שמנע אובדן חיים והרס רב יותר".