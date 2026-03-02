דיווח דרמטי: זה מה שאיראן תעשה בימים הקרובים

מבצע שאגת הארי: בצה"ל מעריכים כי איראן מנסה כל העת לסנכרן את ההוראות לפקודיה - וזה מה שהיא תנסה לעשות בימים הקרובים

במקביל לירידה בהיקף האזעקות והמטחים ב-24 השעות האחרונות, במערכת הביטחון מצביעים על מאמץ של המשטר האיראני לשפר את התיאום בין מוקדי השיגור ולהגביר את הירי.

על פי הדיווח בווינט, בצה״ל מעריכים כי איראן פועלת לסנכרון בין מספר פיקודים כדי להגדיל את המטחים שנורים לעבר ישראל, להיקף של כ-20–30 פריטים - בדומה למבצע עם כלביא.

לדברי גורמים בצבא, המשטר האיראני ממשיך לירות ללא הבחנה לעבר כל זירה שממנה הוא מותקף. עם זאת, לפי

יחד עם זאת, איראן ההערכות לאיראן יש קושי משמעותי להוציא לפועל מטחים גדולים ומתוזמנים בהיקף של 80–90 טילים, כפי שהיה רוצה.

עוד צוין כי איראן עוקבת באדיקות אחר הנשק שנגרם בבית שמש ובתל אביב, והיא תנסה לפגוע שוב ושוב באותם מקומות.