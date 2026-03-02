הרשות השופטת מגנה על השופט כבוב: "השתלחות חסרת רסן"

הרשות השופטת גינתה היום את התוקפים נגד שופט העליון כבוב: "חציית קו אדום"

שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב קיבל היום (שני) ערר והורה לשחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני נער כבן 16, שנאשם כי במשך יותר משנתיים צרך תכנים של ארגון דאע״ש, למד כיצד להכין חומרי נפץ וחבלה ואף פנה לאנשים בניסיון להצטרף לארגון ולבצע פיגוע.

זה חאלד כבוב, שופט בבית המשפט העליון.

‏הוא החליט בעיצומה של המלחמה לשחרר ממעצר מחבל שהחליט להצטרף לדאע"ש ולבצע פיגוע.

‏יש למישהו ספק בצד של מי הוא במלחמה הזו?".

לשר בן גביר הצטרפו תומכי ימין רבים שתקפו את השופט כבוב.

בתגובה לכך, הרשות השופטת מסרה הודעת גינוי. "הרשות השופטת מגנה בתוקף את ההשתלחויות האישיות בכב’ השופט חאלד כבוב בעקבות החלטתו לפיה הורה על ביטול החלטת בית המשפט המחוזי ביחס למעצר קטין, והחזיר על כנה את החלטת בית המשפט לנוער", נמסר.

עוד נכתב בהודעה: "מתקפות אישיות על שופט בשל יישום הדין חוצות קו אדום ופוגעות בשלטון החוק. ‏ספק אם אלו המשתלחים בשופט עיינו בהחלטתו העוסקת בקטין, אשר בעניינו קובע חוק הנוער במפורש כי מעצר הוא אמצעי אחרון וכי יש להעדיף חלופה שפגיעתה פחותה בחירותו, תוך התחשבות בגילו ובהשפעת המעצר עליו.

‏בית המשפט לא הקל ראש בחומרת המעשים, אלא פעל בהתאם לחוק ולפסיקה המחייבת. בתי המשפט פועלים על פי דין, גם כאשר ההחלטות אינן פופולריות".