זלנסקי בהצעה מפתה למדינות המפרץ נגד איראן: "מוכנים לעזור"

הנשיא האוקראיני זלנסקי, צילם סרטון בו הוא פונה למדינות ערב ומדינות האזור, ומציע סיוע מיוחד במערכה כנגד איראן.

זלנסקי פנה למדינות האזור ולעולם והצהיר: "המצב במזרח התיכון מראה כמה זה קשה לנהל מערכת הגנה אווירית הדוקה כנגד טילים וכטמב"מי שהאד, אפילו מדינות המפרץ עם המערכות היקרות והמתקדמות מתקשות ליירט הכל". הודיע זלנסקי.

"כיום כולם רואים כשהם מסתכלים אל המזרח התיכון, כמה הניסיון האוקראיני בהגנה אווירית הוא חסר תחליף" הצהיר.

"אנחנו מוכנים ומעוניינים לעזור, לחלוק איתכם מהניסיון שלנו ביירוט הכלים האלה, בעזרת היכולות והאסטרטגיות שסייעו לאוקראינה".

אוקראינה אכן לאורך הפלישה הרוסית הפכה לשם דבר בשימוש בהגנה אווירית ובעלת ניסיון לא מבוטל בהתמודדות עם איומים דומים, ההצעה האוקראינית נועדה לפתות ככל הנראה את מדינות ערב המופגזות להתקרבות לאוקראינה, על חשבון רוסיה אשר היסטורית בעלת קשרים עמוקים יותר עם העולם הערבי.