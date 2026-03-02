הבכיר מטיל פצצה: "זה הכי דרמטי שאפשר"

‏עודד עילם, לשעבר בכיר במוסד, התייחס היום (שני) ברדיו 103fm ליום שאחרי חמינאי באיראן: "המשטר הזה סיים את תפקידו ההיסטורי, המהפכה האיסלאמית השיעית סיימה את תפקידה.

המשטר הזה הגיע לסופו בצורה הכי דרמטית שאפשר. אנחנו הולכים למצב של שינוי מהותי, זה לא תהליך שיקרה ביום, זה יהיה כמו סכר שנסדק עד שנראה את המים פורצים".

מוקדם יותר היום, שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב בבור חיל האוויר והתייחס לחיסול חמינאי.

"באתי לבור חיל האוויר כדי להתרשם מקרוב מהמקום שבו מופעל המאמץ המרכזי בהכרעה ובנטרול איומי איראן, גם בירי אל עבר ישראל וגם בפגיעה בכל תשתיות המשטר האיראני, על מנת לאפשר לעם האיראני לקחת את גורלו בידו ולסלק את השלטון הזה ולהחליף אותו לטובת העם" אמר כ"ץ.

עוד פנה למפקד החיל: "אני מאוד מתרשם מהיכולות, כמו כולם, ואני רוצה באמת לברך אותך ביחד עם כל העוסקים במלאכה, ביחד עם הטייסים, אנשי צוות הקרקע וכל מי שרתומים סביב השעון למהלך הגדול הזה בהפעלת מערך כלי הטיס, היקף הפגיעות, הדיוק, השמדת היכולות ואכן המטרה היא להמשיך בפעילות".



