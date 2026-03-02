ראש ממשלת לבנון הודיע: נאסור את פעילות חיזבאללה

ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הודיע על איסור הפעילות הצבאית של חיזבאללה בארצו, זאת בעקבות הירי לעבר ישראל: "מה שעשה חיזבאללה מהווה סטייה מהחלטות הממשלה"

מכה נוספת לארגון הטרור: ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הודיע כעת (שני) על איסור הפעילות הצבאית של חיזבאללה במדינה, זאת בעקבות התקיפות של ארגון הטרור נגד ישראל והירי לעבר הצפון הלילה. עוד נאמר כי צבא לבנון יחל לאסוף את הנשק של חיזבאללה בקרוב.

"אנו מצהירים כי אנחנו דוחים כל פעולה צבאית או ביטחונית שתבוצע משטח לבנון מחוץ למוסדות הלגיטימיים" אמר סלאם בהצהרתו. "מה שעשה חיזבאללה מהווה סטייה מהחלטות הממשלה. עליו למסור את כל הנשק שלו ולהגביל את פעילותו למסגרת הפוליטית בלבד".

לדבריו, "אנחנו מחויבים להפסקת האש וחידוש המשא ומתן. על הצבא ליישם את התוכנית לריכוז הנשק בכל האמצעים".

