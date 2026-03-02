כ"ץ: "נעים קאסם הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לירי של חיזבאללה לעבר ישראל ואיים כי "מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב הבוקר (שני) לירי של חיזבאללה לעבר ישראל במהלך הלילה, כשבדבריו הבהיר כי צה"ל ימשיך לפעול נגד ארגון הטרור בלבנון והזהיר כי ישלמו מחיר כבד מאד - כשציין כי גם מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם הוא יעד לחיסול.

"ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול" אמר כ"ץ. "מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע".

"לא נחזור לכללי הירי של לפני ה-7 באוקטובר ונגן על תושבי הצפון וכלל אזרחי מדינת ישראל במלוא העוצמה" הוסיף והבהיר. "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחנו את צה"ל לפעול בעוצמה נגד החיזבאללה, תוך המשך ביצוע המטרה העיקרית: ריסוק והכרעת משטר הטרור האיראני וסיכול יכולותיו, במבצע שאגת הארי - כדי להסיר את האיומים מעל מדינת ישראל ולאפשר לאזרחי איראן להתקומם נגדו ולהפילו".