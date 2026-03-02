קטסטרופה בדרום: פורעים בדואים ביצעו לינץ' בשני נערים

שני נערים מהיישוב רתמים הותקפו אמש (ראשון) על ידי עשרות תושבי הפזורה בעת שנסעו בשטחי היישוב. לפי הדיווחים מהמקום, התוקפים הקיפו את הנערים וחבטו בהם באמצעות אלות ואבנים.

במהלך האירוע, ניסו התוקפים לשדל תחת איומים את אחד הנערים להיכנס לרכבם. בהמשך התקיפה, העלו החשודים באש את הטרקטורון עליו נסעו הנערים.

תושבים מבוגרים מרתמים שזיהו את המתרחש קפצו לזירה כדי לחלץ את הנערים, ואליהם הצטרפו חברי כיתת הכוננות של היישוב. לאחר חילוץ הנערים, החלה התקהלות של עשרות רכבים שהגיעו מכיוון ביר הדאג' והתאספו באזור.

כוחות משטרה שהגיעו למקום פעלו לפיזור ההתקהלות והשיבו את הסדר על כנו. שני הנערים שנפגעו באירוע פונו כשהם פצועים באורח קל.