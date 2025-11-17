חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 17.11.2025 / 19:24

תושבי הנגב דיווחו על לילה מתוח של ירי כבד, כיתות הכוננות נאלצו לאבטח את השערים לבד עד שהצבא והמשטרה הגיעו באיחור

תגיות: בדואים, ביר הדאג', ירי, רתמים