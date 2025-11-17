לילה מתוח במיוחד עבר על תושבי מספר יישובים בנגב, בהם כרמית ורתמים, כאשר ירי כבד וחריג נשמע מהיישוב ביר הדאג' הסמוך לגדרות היישובים ועבר מעל בתי התושבים. עשרות פניות הוצפו במוקדי החירום בעקבות האיום המיידי.
על פי הדייוח בישראל היום, ביישובים אלו הוקפצו מיידית כיתות הכוננות המקומיות, ותושבים רבים נאלצו לצאת חמושים כדי לאבטח את השערים ולשמור על יישובם. יוסי, חבר כיתת כוננות בכרמית, התריע כי מדובר באירוע חמור: פגיעה בזווית מעט שונה הייתה יכולה להגיע בקלות לחדר שינה של ילד.
האירועים חשפו פעם נוספת את תחושת ההפקרה בדרום. תושבים ביישוב רתמים דיווחו כי לקח קרוב לשעה עד שכוחות צבא ומשטרה הגיעו למקום. נילי זיוון, אם לארבעה מהיישוב, הביעה זעם ותסכול עמוק על משך הזמן שנדרש לכוחות ההצלה להגיע.
"אנחנו נמצאים עשרים דקות בלבד מהזוועות שאירעו בעוטף עזה", אמרה זיוון בכאב. "שעה אחת של אי-מענה זה נצח. הילדים שלנו כבר לא מרגישים בטוחים בתוך שטח ריבוני של מדינת ישראל". היא הדגישה כי המציאות בה ירי כבד ושימוש ברובים ארוכים הופך לשגרה – היא בלתי מתקבלת על הדעת.
על פי דיווחים מהשטח, מקור הירי הוא סכסוכי חמולות המתקיימות בקרבת היישובים. בעקבות האירוע, הגיע השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לכרמית, שם הבטיח להמשיך במדיניות הריסת מבנים לא חוקיים, שלטענתו היא זו שהובילה לירי כתגובה.
ראש מועצת רמת הנגב, ערן דורון, הגיב בחריפות וטען כי הממשלה טרם הפנימה כי מדובר באיום קיומי. הוא קרא למשטרת ישראל ולשב"כ לפעול בנחישות לאיסוף הנשק הבלתי חוקי ולמגר את תופעת האלימות בנגב.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים