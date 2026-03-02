פיקוד העורף בהבהרה דחופה: "עד להודעה חדשה"

בניגוד לסבבי הלחימה שאזרחי ישראל הורגלו אליהם מול חיזבאללה וחמאס, המלחמה מול איראן שונה לחלוטין, גם בכל הנוגע למדיניות ההתגוננות ואופן קבלת ההתראות וההתרעות בזמן של ירי טילים.

בעוד שמול ארגוני הטרור השכנים האזעקה מגיעה רק בזמן זיהוי של ירי רקטות לעבר ישראל, מול איראן מדובר בכללים שונים: מספר דקות לפני ירי הטילים מקבלים אזרחי ישראל התרעה כי בקרוב צפויה אזעקה, ועל האזרחים לשהות בסמוך למרחב המוגן. לאחר מכן מגיעה האזעקה המנחה להיכנס למרחב מוגן ולשהות בו עד להודעה המתירה לצאת ממנו.

בשל ריבוי ההתרעות והבלבול הרב בציבור, בפיקוד העורף פרסמו הבוקר הודעה קצרה המבהירה לציבור כיצד יש לנהוג.

על פי ההודעה של פיקוד העורף יש לשהות במרח המוגן עד לקבלת הודעה חדשה המתירה לצאת ממנו: "שימו לב! לא משנה מהיכן מגיע האיום, בעת קבלת התרעה נשארים במרחב המוגן ונשארים שם עד לקבלת הנחיה מפורשת", לשון ההודעה.