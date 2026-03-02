מערכה ללא גבולות: המזרח התיכון משנה את פניו | פרשנות

צה״ל ממשיך לפעול מעל שמי איראן, ונראה כי המציאות שנוצרה היא של שליטה אווירית רחבה. המשמעות היא שמטוסי חיל האוויר יכולים לשהות במרחב לאורך זמן, לתקוף ולחזור לתקוף, על בסיס זרם מתמשך של מודיעין מאגף המודיעין. מדובר בדפוס פעולה שמזכיר יותר מערכה מתמשכת מאשר תקיפה נקודתית.

הפעילות מתבצעת גם בשיתוף פעולה עם ארצות הברית. על פי החלוקה שנוצרה בשטח, ישראל פועלת בעיקר בצפון איראן, בעוד ארצות הברית פועלת בדרום. כך למעשה מתבצעת חלוקה של הזירה לשניים, כאשר בהמשך מתבצעת פעילות משולבת גם במרכז המדינה. מבחינה צבאית זו שיטה שמאפשרת עומק פעולה גדול יותר ולחץ מתמשך על המערכת האיראנית.

עיקר התקיפות מכוונות למוקדי המשטר. הכוונה היא למפקדות, מערכי שליטה וגופים ביטחוניים מרכזיים. בין היתר דווח על פגיעה במפקדות הקשורות למשמרות המהפכה ולמטה לביטחון לאומי. במקביל נמשכת פעילות אינטנסיבית נגד מערכי השיגור של הטילים. בתחילת הלחימה דובר על כ־2,500 טילים שבידי איראן, וכעת ההערכות מדברות על כ־2,000. לכן מתבצעת פעולה שיטתית לאיתור משגרים ולפגיעה בהם, במטרה לצמצם את היכולת לשגר לעבר ישראל ומדינות נוספות באזור.





חיל האוויר תוקף בשמי איראן צילום: צילום: דובר צה

במקביל נכנסת לפעולה גם מערכת ההגנה החדשה, אור איתן. המערכת פועלת נגד כלי טיס בלתי מאוישים ומצליחה לפגוע בהם כבר בשלבים הראשונים לאחר השיגור. המשמעות היא שלעיתים האיום מושמד עוד לפני שהוא מגיע לטווח שמחייב הפעלת אזעקות. כך למשל הבוקר יורט כטב״ם ששוגר מלבנון בתוך דקות ספורות בלבד.

בגזרת לבנון נרשמו תקיפות משמעותיות של צה״ל. במקביל הודיע שר המשפטים הלבנוני כי בכוונת הממשלה לפעול נגד פעילי חיזבאללה ולהעמידם לדין. מדובר בהתבטאות לא שגרתית יחסית לממשלה בלבנון, שמעידה גם על המתח הפנימי במדינה. ישראל מצידה ממשיכה בפעילות צבאית, תחילה בגלי תקיפות ובהמשך בתקיפות ממוקדות. בין היתר דווח על ניסיון פגיעה במוחמד רעד, הדמות הבכירה ביותר של חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני.







תקיפה באיראן צילום: דובר צה

גם בזירות האחרות הפעילות נמשכת. ביהודה ושומרון בוצעו עשרות מעצרים במהלך הלילה ובסוף השבוע. ברצועת עזה עובו הכוחות באופן משמעותי, ובמקביל תוגברו גם הגזרות המזרחיות והמערביות, גבולות ישראל עם ירדן ועם מצרים. נראה כי במערכת הביטחון מעדיפים להיערך לכל תרחיש ולא להשאיר פערים בין הזירות.





יהודה ושומרון צילום: יהודה ושומרון (צילום: דובר צה

אם מנסים להביט על התמונה הרחבה יותר, נדמה שהמערכה הנוכחית אינה מתנהלת רק בגזרה אחת. מדובר במערכה אזורית רחבה, שבה כמה זירות פועלות במקביל ומשפיעות זו על זו. שליטה אווירית מעל איראן, פעילות בלבנון, היערכות בעזה וביהודה ושומרון, כל אלה מצביעים על מציאות ביטחונית מורכבת שבה הגבולות בין הזירות מיטשטשים.

מוקדם עדיין לקבוע לאן הדברים יתפתחו, אבל דבר אחד כבר ברור: המזרח התיכון של הימים האחרונים אינו נראה כמו המזרח התיכון שהכרנו לפני זמן קצר.