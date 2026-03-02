נשיא קפריסין מאשר: כטב"ם אירני פגע בבסיס בריטי בשטחנו

בסיס חיל האוויר הבריטי RAF Akrotiri בקפריסין נפגע במהלך הלילה (ראשון לשני) מתקיפת כטב"ם איראני, שגרמה לנזק חומרי קל אך ללא נפגעים. בעקבות האירוע הוחלט לפנות באופן זמני אנשי צוות שאינם חיוניים מהבסיס.

בהודעת משרד ההגנה הבריטי נמסר כי התקיפה אירעה סמוך לחצות לפי השעה המקומית. לדברי גורמים רשמיים, מערך ההגנה של הבסיס הופעל והכוחות פעלו להגנה על אנשי הבסיס.

בהמשך פרסמה הנהלת הבסיסים הריבוניים הבריטיים הודעה שלפיה הרשויות מתכננות פיזור זמני של אנשי צוות שאינם חיוניים כאמצעי זהירות בעקבות התקרית. במקביל נמסר כי מתקנים אחרים של בריטניה באי ממשיכים לפעול כרגיל.

הרשויות אף פרסמו הודעת ביטחון לתושבים המתגוררים בסביבת הבסיס, ובה התבקשו להישאר בבתים עד להודעה חדשה בעקבות פגיעה חשודה של כטב"ם.

נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידס, אמר כי הבסיס נפגע מכטב"ם איראני מסוג "שהאד", אשר גרם לנזק חומרי מוגבל. לדבריו, קפריסין אינה משתתפת ואינה מתכוונת להשתתף בפעולה צבאית כלשהי.