הרמטכ״ל: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה"

הרמטכ"ל הודיע כי צה"ל פתח במערכה התקפית מול חיזבאללה והבהיר כי ישראל אינה פועלת רק בהגנה אלא יוצאת גם להתקפות יזומות נגד הארגון. לדבריו, בצה״ל נערכים למספר ימי לחימה, עם שילוב של היערכות הגנתית ותקיפות מתמשכות בגלים

הרמטכ״ל התייחס היום (שני) למצב הלחימה מול ארגון הטרור חיזבאללה והבהיר כי לצד הפעילות ההגנתית, צה״ל פועל כעת גם במערכה התקפית.לדבריו, ישראל אינה מסתפקת במגננה בלבד אלא פועלת באופן יזום נגד הארגון.

"הרמטכ״ל: אנחנו פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה. אנחנו לא רק בהגנה, אנחנו יוצאים עכשיו להתקפה", אמר.

הרמטכ״ל ציין כי בצה״ל נערכים למספר ימי לחימה וכי הכוחות פועלים במקביל בהיערכות הגנתית ובהפעלת כוח התקפי.





צילום: דובר צה"ל

לדבריו: "צריך להיערך למספר יממות של לחימה, רבות מאוד. צריך היערכות הגנתית חזקה, מערכה התקפית מתמשכת עכשיו בגלים כל הזמן, וכמובן כל הזמן ניצול הזדמנויות".

הדברים מגיעים לאחר לילה שבו פעל צה״ל במספר זירות במסגרת מבצע "שאגת הארי". במהלך הלילה הותקפו מטרות של המשטר האיראני בטהרן ובמקביל בוצעו תקיפות נגד עשרות יעדים של חיזבאללה ברחבי לבנון.

כפי שפורסם מוקדם יותר, חיזבאללה שיגר במהלך הלילה רקטות וכטב"מים משטח לבנון לעבר ישראל. בעקבות זאת פתח צה״ל בגל תקיפות נוסף נגד מטרות של הארגון במרחב ביירות ובדרום לבנון, ובהן מפקדים, מפקדות ותשתיות טרור.

בנוסף דווח כי דוברת צה״ל לתקשורת הערבית פרסמה הודעת פינוי ל-53 כפרים בדרום לבנון, כחלק מהפעילות הצבאית באזור.