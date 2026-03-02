צה״ל תקף בטהרן ובלבנון במקביל; היערכות לתרחיש רב-זירתי

צה״ל פעל הלילה (ראשון לשני) במספר זירות במקביל. במסגרת הפעילות הותקפו מטרות של משטר איראן בלב טהרן, ובמקביל בוצע גל תקיפות נגד עשרות מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.

על פי צה״ל, בשעה 01:04 שיגר חיזבאללה מספר רקטות וכטב״מים משטח לבנון לעבר ישראל. בעקבות השיגורים פתח צה״ל בגל תקיפות לעבר עשרות מטרות של הארגון במרחב ביירות ובדרום לבנון.

בין המטרות שהותקפו, מפקדים בכירים בארגון חיזבאללה, מפקדות ותשתיות צבאיות. בנוסף הותקף רכב שבו נסעו שני פעילי יחידת רדואן במרחב כפר ד׳גל.

זמן קצר לאחר התקיפות פרסמה דוברת צה״ל בערבית הודעת פינוי לתושבים ב-53 כפרים בדרום לבנון. על פי ההודעה, הכפרים נמצאים כעת בתהליך פינוי.

בצה״ל ציינו כי הצבא נערך מראש לאפשרות שחיזבאללה יצטרף ללחימה. בפיקוד הצפון בוצע עיבוי משמעותי של הכוחות הלוחמים בגבול, הן ביכולות הגנתיות והן ביכולות התקפיות. בצבא ציינו כי ההיערכות אפשרה יציאה מהירה לפעולה לצד שמירה על מוכנות להגנה מפני תרחישים שונים.

עוד נמסר כי עוד לפני תחילת מבצע "שאגת הארי", ביצע צה״ל במהלך החודש האחרון שורת תקיפות בלבנון נגד יעדים של חיזבאללה, כחלק מהמאמץ לפגוע בניסיונות הארגון לשקם את יכולותיו.

במקביל לחזית הצפונית, צה״ל חיזק כוחות גם בגזרות נוספות במסגרת היערכות לתרחיש רב-זירתי. בפיקוד המרכז תוגברו הכוחות ונערכו עשרות פעולות לסיכול טרור במסגרת מבצע "שאגת הארי".

בפיקוד הדרום ממשיכים הכוחות לפעול במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה. לצד זאת תוגברו כוחות לאורך הגבולות המערבי והמזרחי, במטרה לחזק את ההגנה על יישובי הדרום, הערבה, אילת והנגב המערבי.

בצה״ל הדגישו כי כוחות רבים הוזרמו מבעוד מועד לגבולות והם פרוסים קדמית במטרה לספק מענה הגנתי לכל תרחיש.