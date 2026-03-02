תחקיר האסון בבית שמש: אלו הממצאים הראשונים שעלו

תחקיר ראשוני בוחן את השתלשלות האירועים בזירת האסון בבית שמש ואת התנהלות כוחות החירום מרגע הדיווח הראשוני ועד לפעולות החילוץ במקום

תחקיר ראשוני של האירוע בבית שמש מצביע על שורת קשיים בהגעת כוחות החירום לזירת הפגיעה, בהם עומסי תנועה שחסמו צירי גישה, רכבי חילוץ שנתקעו במרחק מהזירה ועיכוב בהגעת ציוד הנדסי כבד.

הדיווח הראשון על הנפילה התקבל במוקד החירום של מד״א בשעה 13:45. תחילה נמסר כי מדובר בפגיעה בשטח פתוח. מתנדב ששהה באזור דיווח על עשן, אך בשלב זה היקף האירוע עדיין לא היה ברור.

כעבור דקות ספורות, בין השעות 13:47 ל-13:48, בתחנת כיבוי סמוכה למוקד הפגיעה דווח על הדף עז שגרם לניפוץ חלונות ולנפילת ציוד. בקשר ניתנה הנחיה לפרוס קווי מים ולהיערך לפעולות כיבוי וחילוץ מחשש לקריסות נוספות.

בשעה 13:59 הצליחו כוחות רפואה וחילוץ להגיע לאחד המבנים שנפגעו ולחלץ תינוק מתוך ההריסות. אמו נותרה לכודה באותה עת.

כעשר דקות לאחר מכן, בשעה 14:05, התקבל בקשר דיווח על בעיית גישה לזירה. לפי הדיווח, הציר כולו היה חסום ולא ניתן היה להתקדם. רכבי הצלה רבים נתקעו בעומסי תנועה כבדים, וגם לאחר שהוכרז אירוע רב נפגעים והופעלו נהלי חירום, חלק מהצירים נותרו חסומים והכוחות התקשו להגיע למוקד ההרס.

בין השעות 14:10 ל-14:23 הוגשה בקשה דחופה להבאת כלים הנדסיים כבדים, בהם טרקטורים ומנוף, בשל קריסת מבנים במקום. מפיקוד העורף נמסר כי הכלים יצאו לדרך, אך לפי התחקיר הראשוני הם הגיעו לזירה רק בסביבות השעה 16:30, כשעתיים וחצי לאחר הפגיעה.

משעה 14:30 ואילך דווח כי חלק מרכבי החילוץ ויחידות מיוחדות נתקעו כ-500 מטרים ממוקד האירוע. לוחמים פרקו מסורים, אלונקות וציוד חילוץ נוסף והחלו לרוץ רגלית בין כלי הרכב התקועים בדרכם לזירה. יחידה נוספת דיווחה כי התעכבה משום שלרכב שבו נסעה לא הייתה סירנה.

בזמן הזה, כך עולה מהדיווחים, לכודים המשיכו להמתין תחת ההריסות עד להגעת הכוחות והציוד הכבד.