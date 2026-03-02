דיווח דרמטי: מטוס קרב אמריקאי התרסק בכווית. צפו בתיעוד

מטוס F-15 של חיל האוויר האמריקאי נפל בשטח המדינה; הטייס הצליח לנטוש ושרד את האירוע. צפו בתיעוד

דרמה ביטחונית בשמי כווית: מטוס קרב אמריקאי מתקדם מסוג F-15 התרסק בשעות האחרונות בשטח המדינה. על פי המידע הראשוני שפורסם, הטייס הצליח להפעיל את כיסא המפלט בזמן, נטש את המטוס ושרד את ההתרסקות.

נסיבות האירוע הקשה טרם הובהרו במלואן, ועד כה לא נמסרה הודעה רשמית מפורטת מטעם הפנטגון או הרשויות בכווית לגבי סיבת הנפילה. עם זאת, בארצות הברית בודקים כיוון חקירה חריג ומדאיג במיוחד.

רשתות ערביות

על פי החשד הנבדק, המטוס זוהה בטעות כמטרה עוינת על ידי מערכות ההגנה האווירית, וייתכן כי יורט בשוגג על ידי הצבא האמריקאי הפועל באזור. נבדק האם כשל בזיהוי "עמית-טורף" או טעות אנוש במערך הבקרה הובילו לירי המיירט לעבר מטוס הקרב.