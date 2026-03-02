הערכה בישראל: זה מספר הטילים שיש בידי חיזבאללה

אחרי ההצטרפות של ארגון הטרור חיזבאללה למלחמה נגד ישראל, במערכת הביטחון מעריכים את כמות הטילים שיש בידיו

לאחר שחיזבאללה הצטרף הלילה רשמית למלחמה ושיגר מטחי רקטות לעבר צפון הארץ, במערכת הביטחון מנתחים את יכולות הארגון שנותרו בשטח. על פי דיווח באתר 'מאקו', מערך הרקטות של חיזבאללה אמנם נפגע קשות, אך לפי ההערכות נותרו בידיו אלפי רקטות, רובן לטווח קצר.

עם זאת, האתגר המשמעותי ביותר שמדאיג את מערכת הביטחון הוא מערך הכטב"מים של הארגון, שנפגע פחות באופן משמעותי. במערכת הביטחון מודים כי מדובר באתגר מורכב יותר מבחינת ישראל; הטווחים הקצרים והטופוגרפיה ההררית בצפון מקשים על היירוט, לעיתים אף יותר מאשר מול כטב"מים המשוגרים מאיראן או מתימן הרחוקות.

ניסיון לפצל את הקשב של חיל האוויר

הצטרפות חיזבאללה למערכה הלילה נועדה, לפי הערכות בצה"ל, להעמיס על חיל האוויר ועל מערך ההגנה האווירית. לאחר שעד כה פעל צה"ל במבצע "עם כלביא" מול איראן בלבד, פתיחת החזית מצפון נועדה לפצל את הקשב המבצעי הישראלי בין הזירות השונות.

במערכת הביטחון נערכו לאפשרות זו, למרות שהעריכו את הסבירות לכך כנמוכה יחסית טרם הירי הלילה. כמענה להתפתחויות, תוגברו בימים האחרונים סוללות ההגנה האווירית בצפון ובמרכז הארץ.

בנוסף לתגבור ההגנה האווירית, הועלו כוחות שריון וחי"ר משמעותיים לגזרה הצפונית כדי לתת מענה קרקעי ולמנוע הידרדרות נוספת במצב הביטחוני לאורך הגבול.