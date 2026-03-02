המומחה מסביר: זו הסיבה לירי המועט של איראן לעבר ישראל

האלוף במיל' יעקב עמידרור מתייחס לאופן שיגורי הטילים האיראניים, ומסביר מדוע בניגוד לעבר הם אינם מצליחים לייצר מטחים משמעותיים

אלוף (מיל') יעקב עמידרור התייחס לשיטת הירי האיראני לעבר ישראל, ואמר כי להערכתו המשטר האיראני רוצה לירות הרבה טילים אך אינו מצליח.

בראיון לרדיו 103FM אמר עמידרור: "המטחים מאיראן מוכיחים לנו שהם לא התאפסו על עצמם ולא בטוח שהם יתאפסו. כמות הטילים שהם שיגרו מאוד מועטה, על מנת לתת לסטטיסטיקה יותר סיכוי צריך לירות הרבה טילים, כל מי שעוסק בטילים ובהגנה יודע את זה".

עמידרור הוסיף כי "האיראנים לא מצליחים לעשות את זה, הם יורים בנוסח התימני, ומהבחינה הזאת הם נותנים את ההזדמנות הכי טובה לנטרל את האיומים. הם לא משגעים את אזרחי ישראל, הם נכשלים בלאתגר אותנו".

מה הסיבות לכך? "כנראה בגלל חוסר פיקוד ושליטה או בגלל שמי שיוצא החוצה ממהר לירות מחשש שיסכלו אותו. יש פה כישלון איראני מתמשך", אמר עמדירור.