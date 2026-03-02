"חוסר אונים מטורף": יגל אושרי על חדירת המחבלים לישובו

יגל אושרי משתף ברגעי הפחד שחווה בעקבות חדירת מחבלים לצור יצחק, ומדבר בכנות על הרצון להיראות חזק, מול המציאות שמוכיחה שמותר גם להרגיש חולשה

הזמר והיוצר יגל אושרי, המתגורר בצור יצחק, העלה אתמול בלילה (ראשון) סרטון לעמוד האינסטגרם שלו ובו שיתף בתחושות הקשות שחווה בעקבות דיווח על חדירת מחבלים ליישוב.

בדבריו תיאר לא רק את האירוע עצמו, אלא בעיקר את מה שעבר עליו מבפנים - ההרהורים, המחשבות והחששות שהציפו אותו באותן שעות, ותחושת חוסר האונים המוחלטת.

"רק אני והבת זוג שלי - ואין לי את הכלים"

בסרטון הוא משתף: אני מרגיש צורך לספר על מה שחוויתי פה בשעתיים האחרונות. חוסר אונים מטורף, חדירת מחבלים ליישוב בו אני גר, צור יצחק. הפעם האחרונה שחוויתי את זה הייתה בצבא, אבל בצבא אני הייתי חמוש והיה לי צוות - ועכשיו אני לבד, רק אני והבת זוג שלי, עם צורך מטורף להגן עליה ואני יודע שאין לי את הכלים ואת האמצעים לעשות את זה".

לדבריו, עצם הסיטואציה הובילה אותו למחשבות קשות - על הבחירה לגור במקום, על תחושת האחריות ועל הפער שבין הרצון לפעול ולהגן לבין חוסר היכולת הממשי לעשות זאת באותו רגע.

יגל אושרי צילום: (צילום: טל חמדי)

"לא צריך להיות גיבורי על"

בהמשך הסרטון בחר אושרי לגעת בנושא נוסף - הדימוי הגברי של חוזק בלתי מתפשר. "גם אני מחזיק מעצמי איזשהו 'גבר גבר' שלא מדבר יותר מדי על הרגשות שלו ולא מספר יותר מדי", אמר בכנות.

אך דווקא מתוך החוויה שעבר, הוא הדגיש כי הרצון להיראות חזק ובלתי פגיע לא תמיד משקף את המציאות. בתקופה ביטחונית מורכבת ומאתגרת, כך לדבריו, מותר גם להרגיש פחד, לשתף ולהראות חולשה.

"אם צופה בי פה איזשהו 'גבר גבר', תדברו עם הבת זוג, עם אמא, אבא. זו תקופה לא קלה לאף אחד ואף אחד לא מצפה מכם להיות גיבורי על. הכל לטובה, תשמרו על עצמכם".

בדבריו מציב אושרי את המציאות המורכבת - לא רק בזירה הביטחונית, אלא גם בזו האישית והרגשית.