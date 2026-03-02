בפיקוד העורף מעדכנים: אלו ההנחיות העדכניות לחג הפורים

בתום הערכת מצב, דובר צה"ל עדכן כי מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי והוארכה ביומיים עד ליום רביעי. כל הפרטים

בתום הערכת המצב, דובר צה"ל עדכן כעת (שני) כי מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף ליומיים נוספים - החל מהיום בשעה 12:00 עד ליום רביעי, ה-4 במרץ 2026, בשעה 20:00.

בהתאם למדיניות העדכנית, אין לקיים התקהלויות, אין מקומות עבודה למעט משק חיוני, ואין פעילויות חינוכיות. כתוצאה, המגבלות יישארו בתוקף גם לימי חג הפורים.

הנחיות פיקוד העורף צילום: דובר צה

עדכון ההנחיות מגיע אחרי שהבוקר פיקוד העורף פרסמו הודעה קצרה המבהירה לציבור כיצד יש לנהוג במקרה של אזעקה. על פי ההודעה של פיקוד העורף יש לשהות במרח המוגן עד לקבלת הודעה חדשה המתירה לצאת ממנו: "שימו לב! לא משנה מהיכן מגיע האיום, בעת קבלת התרעה נשארים במרחב המוגן ונשארים שם עד לקבלת הנחיה מפורשת", לשון ההודעה.