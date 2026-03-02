פגיעה ישירה בבאר שבע, מספר פצועים במקום

פגיעה ישירה התרחשה היום (שני) בבאר שבע במטח מאיראן. בקירות מתבצעות במקום.

התקיפה מאיראן התרחשה במספר גלים של שיגורים. אזעקות הופעלו באזורים דן, ירקון, שומרון, בקעה, שרון, יהודה, השפלה, שפלת יהודה, מערב לכיש, לכיש

ממד"א נמסר: "בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופרמדיקים של מד"א סורקים זירה בה התקבל דיווח. צוותי מד"א נוספים יצאו לטפל במספר מקרים בודדים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן". לאחר מכן במד"א עדכנו: "בזירה בדרום הארץ, צוותי מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי למספר נפגעים במצב קל".

מעיריית באר שבע נמסר "בהמשך לאזעקה שנשמעה ברחבי העיר. טיל שנורה מאיראן פגע פגיעה ישירה בשכונה בבאר שבע, מתבצעות סריקות במקום. צוותי החירום של עיריית באר שבע בשטח ופועלים בשיתוף עם כוחות הביטחון וההצלה".

"אנו קוראים לתושבים לא להגיע לזירת האירוע ולא להתקהל במקום!

יש לאפשר לכוחות המקצועיים להשלים את מלאכתם בבטחה".