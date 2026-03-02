"כל שנה היינו מתחפשות יחד": שירלי לוי בגעגוע לפורים עם אחותה

חצי שנה אחרי התאונה הקטלנית שגבתה את חייה של שירן לוי ז"ל, אחותה שירלי לוי משתפת בפוסט קורע לב לפורים - עם זיכרונות מהתחפושות המשותפות והגעגוע שלא מרפה

חצי שנה אחרי התאונה הקטלנית שגבתה את חייה של שירן לוי ז"ל, אחותה של המשפיענית שירלי לוי, העלתה אתמול בלילה (ראשון) כוכבת הרשת פוסט כואב במיוחד לרגל חג הפורים - ובו חזרה אל התחפושות, הצחוקים והזיכרונות המשותפים שנגדעו באחת.

בפוסט שפרסמה באינסטגרם, שיתפה שירלי סדרת תמונות שלה ושל שירן מתחפושות פורים בשנים קודמות, וכתבה טקסט אישי ומטלטל.

"הייתי מאפרת אותך לפני בית הספר"

"שירן ואני בפורים זה היה השילוב המנצח. תמיד היינו מחפשות תחפושות ביחד, עושות יום כיף מהבוקר עד שהכל היה נסגר! הייתי מאפרת אותך ומסדרת אותך לפני הבית ספר, לוקחת אותך מהבית ספר ואז עושות סיבוב עם התחפושת! ואפילו הספקנו לצאת לבר פעם אחת!! איזה כיף שהספקנו".

בהמשך הפוסט, האופטימיות מתחלפת בכאב חד: "הכל תמיד עשינו ביחד. עד שהכל נעצר. הזמן יחד, הצחוקים, הכיף שלנו. ולא נצבור יחד עוד זכרונות כי את כבר לא איתי יותר".

"אני מתגעגעת לחצי שלי מאוד"

שירלי המשיכה וכתבה: "אני מתגעגעת לחצי שלי מאוד ומרגישה שזה לא הגיוני בכלל. שירן אני אוהבת אותך האחות שלי הכי טובה בעולם. מקווה לחגים שמחים יותר".

פורים, חג של שמחה ותחפושות, הפך השנה עבור שירלי ליום טעון במיוחד – כזה שמחזיר אותה אל המסורת האישית שהייתה לה ולאחותה, ומדגיש את החלל שנותר מאז האסון.

שירלי ושירן בפורים צילום: מתוך האינסטגרם של שירלי

התאונה שזעזעה את הרשת

כזכור, שירן לוי ז"ל נהרגה ב-10 בספטמבר בתאונת דרכים קשה בזמן שעבדה כשליחה על אופנוע. השתיים גדלו יחד והופיעו לאורך השנים בסרטונים משותפים, שהפכו לחלק בלתי נפרד מהנוכחות של שירלי ברשת.

מאז התאונה, שירלי משתפת לעיתים בזיכרונות ובגעגוע. אך הפוסט האחרון, בעיתוי של חג הפורים, הצליח לגעת במיוחד בעוקבים הרבים, שהציפו את התגובות בחיבוקים וניחומים.