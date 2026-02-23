תאונה קשה בניו זילנד: ישראלית נהרגה מפגיעת רכב, הנהג נמלט

תאונה קטלנית: תיירת ישראלית כבת 70 נהרגה היום (שני) בתאונת דרכים שהתרחשה בעיירה טה אנאו שבדרום ניו זילנד. בארגון זק"א מסרו כי היחידה הבינלאומית עומדת בקשר רציף עם בני המשפחה ופועלת מול הרשויות המקומיות והגורמים הדיפלומטיים להבאת גופתה לקבורה בישראל בהקדם האפשרי.

לפי הודעת המשטרה המקומית, האירוע התרחש בסביבות השעה 8:45 בבוקר (לפי שעון מקומי), ליד מרכז מסחרי במרכז העיירה. מחקירה ראשונית עולה כי הישראלית יצאה מרכב, חצתה במעבר חצייה - ואז נפגעה מרכב חולף. עוד נטען כי נהג הרכב הפוגע נמלט מזירת התאונה.

במשטרה אמרו כי פתחו בחקירת נסיבות התאונה, וקראו לציבור לסייע בחיפושים אחרי הנהג. בהודעה נאמר כי "המשטרה רוצה לשמוע מכל מי שהיה באזור או שהיה עד ראייה לתאונה, או מכל מי שיש לו מצלמות רכב של רגע התאונה או של הרגעים לפניה".



