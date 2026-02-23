מגיש ערוץ 14 תחת מתקפה: "נהיית קפלניסט"

עודד הרוש, מגיש בערוץ 14, העניק הבוקר ראיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm, כדי לשוחח על הסערה שהתעוררה בעקבות הראיון שערך עם ח"כ בני גנץ. הרוש חשף את התגובות הקשות שקיבל מהבית וסיפר על הדרך שבה הגיע גנץ לאולפן הערוץ.

"הוא חושב שאתה יודע לקיים שיח מכבד"

הרוש פתח בהסבר על המניע שלו לקיום הראיון וסיפר כי גנץ עצמו צופה בתוכניתו: "כל חטאי היה שניסיתי להביא לשיחה לא רק ימין", הסביר. "יאמר לזכות בני גנץ שכשפניתי לדוברת שלו, היא אמרה 'תשמע, הוא רואה את התוכנית הזאת, הוא חושב שאתה יודע לקיים שיח מכבד'. היא חזרה אליי תוך יום-יומיים ואמרה שהוא ישמח להגיע".

מתקפות אישיות וקללות

למרות הכוונה לייצר גיוון בשיח, הרוש הופתע מעוצמת הלהבות בקרב חלק מצופי הערוץ מיד עם עליית הפרומו לראיון. "האשימו אותי שאני קפלניסט, קיללו את אשתי וילדיי ועל מה? שנתתי לאיש שמאל להגיע לערוץ 14?", תהה הרוש בכאב.

לא מוכן רק להנהן

המגיש הבהיר כי הוא אינו מתכוון לשנות את סגנון עבודתו בשל הביקורת, והדגיש את החשיבות של ראיון עומק מול דמויות שאינן מזוהות עם קו הערוץ. "הם מצפים שאביא רק אנשי ימין ואהנהן כל הריאיון? זה יותר ממעניין, זה חשוב", סיכם הרוש את עמדתו.