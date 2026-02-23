דיווח: כך ייראו הדקות הראשונות של המלחמה עם איראן

ברקע הצבת הכוחות האדירים במזרח התיכון, הנשק הסודי של ארה"ב נחשף: כך ייראו הדקות הראשונות של המתקפה באיראן

על רקע ריכוז הכוחות האמריקני חסר התקדים במזרח התיכון בחודש פברואר 2026, גורמים במערכת הביטחון בישראל מעריכים כי הפעולה הצבאית המוגבלת שמתכנן הממשל האמריקני תתמקד בראש ובראשונה ב"עיוורון" הכוחות האיראניים. המטרה המרכזית: השמדת מערך המכ"מים של טהראן כדי לנטרל את יכולת ההגנה וההתקפה שלה.

חוד החנית: הטילים שיפצחו את ההגנה האווירית

על פי הדיווח באתר 'וואלה', לפי הערכות המומחים, ארה"ב נשענת על שלושה סוגי חימוש מתקדמים שנועדו להתמודד עם המערכות האיראניות:

AGM-88G AARGM-ER: הטיל המתקדם ביותר כיום לדיכוי הגנה אווירית. ייחודיותו נעוצה ביכולת להמשיך לנוע לעבר המטרה גם אם המפעיל האיראני מכבה את המכ"ם כדי להטעות את הטיל. המערכת אוגרת את המיקום הגיאוגרפי האחרון וממשיכה בתנועה עד להשמדה.

SiAW ("הרוצח השקט"): טיל המותאם לפעולה נגד מכ"מים ניידים ומשגרי טילים. הוא מיועד לשיגור ממטוסי חמקן כדי להשיג מימד הפתעה מקסימלי.

AESM: החימוש החדשני ביותר שנכנס לשירות מבצעי השנה. הטיל מתביית על כל פעילות אלקטרו-מגנטית, מה שהופך כל מכ"ם פעיל למטרה מיידית וחשופה.

האתגר: תכסית טופוגרפית ומכ"מי דמה

למרות הטכנולוגיה המתקדמת, האתגר האמריקני נותר משמעותי. איראן היא מדינה רחבת ידיים בעלת טופוגרפיה מאתגרת המאפשרת הסתרת מערכות. ההערכה היא שהאיראנים ינסו להערים על הצבא האמריקני באמצעות הפעלת מכ"מי דמה ומשדרים כוזבים, במטרה לגרום לבזבוז של חימוש יקר ומדויק.

שיתוף פעולה מודיעיני אזורי

כדי להתגבר על ניסיונות ההטעיה של המשטר בטהראן, המשימה תחייב את ארה"ב להרחיב משמעותית את המאמץ המודיעיני שלה. גורמי ביטחון מעריכים כי במצב כזה תיווצר שותפות הדוקה בין קהילת המודיעין האמריקנית לבין קהילות מודיעין באזור, ובראשן ישראל, המחזיקה במידע איכותי ומפורט על המערכים האיראניים.